In partenza 2,2 milioni di lettere da parte del Fisco per le partite Iva che non hanno aderito entro il 31 ottobre. L'Agenzia delle Entrate quantifica il non dichiarato in 1,2 miliardi. Chi aderisce avrà accesso alla sanatoria per gli anni dal 2018 al 2024. Nel mirino meccanici e rappresentanti di commercio