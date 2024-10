Commozione per Sammy Basso, in migliaia ai funerali

Tanta commozione e migliaia di persone a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, per l'ultimo saluto a Sammy Basso. Biologo di 28 anni, Sammy era affetto da progeria, una malattia rarissima che provoca un invecchiamento precoce di pelle e organi, ma non intacca le capacità cerebrali. Aveva conseguito due lauree ed era impegnato attivamente per far conoscere la malattia. L'aspettativa media di vita per chi ne e affetto è di 14 anni, ma Sammy ha vissuto più del doppio, anche grazie alle cure sperimentali a cui si era sottoposto.