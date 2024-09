Colombia, aereo attraversa una potente turbolenza: panico a bordo

Urla, pianti e preghiere. Il video girato da una passeggera presente sul volo partito da Medellin, in Colombia, e diretto a Barranquila, mostra il panico durante una forte turbolenza. Dopo lunghissimi momenti in cui l’aereo ha “ballato” e perso improvvisamente quota, la situazione è tornata alla normalità. Il volo è stato dirottato su Cartagena, dopo non essere riuscito ad atterrare a Barranquila per le avverse condizioni meteo. Le persone a bordo, per quanto sotto shock, sono risultate tutte illese.