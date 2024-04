05 aprile 2024 14:08

Cobain 30 anni dopo, la morte dellʼanti-mito

di Michelangelo Iuliano

Sono passati 30 anni dal suicidio di Kurt Cobain, un evento che in qualche modo segnò una prima fine del Secolo breve novecentesco, almeno per il mondo della cultura e dello spettacolo. Trent'anni che hanno visto cambiare profondamente la società e il costume, ma il mito dei Nirvana non ha smesso di alimentarsi.