Clima, attivisti di Ultima Generazione versano vernice all'aeroporto di Vienna

Quattro attivisti di Ultima Generazione hanno versato vernice arancione nella hall del Terminal 3 dell'aeroporto Schwechat di Vienna, mentre altri 2 hanno ritardato la partenza di un aereo per Roma, rifiutandosi di sedersi al loro posto e tenendo un discorso ai passeggeri. Il gruppo che si batte per sensibilizzare sul tema del cambiamento climatico ha scritto sui propri canali social di aver portato avanti l'azione per "chiedere ai governi di firmare un trattato vincolante per eliminare gradualmente carbone, petrolio e gas".