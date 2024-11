Clima, a New York scatta l'emergenza siccità

Trentasei giorni consecutivi senza una goccia di pioggia ed ecco che a New York scatta l'emergenza siccità. E' stato l'ottobre più secco degli ultimi 150 anni, così il sindaco Adams ha ordinato un piano di risparmio idrico. Non solo le agenzie cittadine devono subito aggiornare e attuare al più presto il programma di conservazione dell'acqua - come ad esempio chiudere le fontane pubbliche e controllare eventuali perdite dagli idranti, - anche i residenti di Manhattan e degli altri quartieri newyorkesi sono chiamati a fare la loro parte.