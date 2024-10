Chili di droga sintetica, barrette e biscotti ai funghi allucinogeni: 30enne arrestato a Milano

A Milano la polizia ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, aggravato per l’ingente quantità, un cittadino italiano, pregiudicato di 30 anni specializzato nello smercio di droghe sintetiche. Nella sua abitazione gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 4kg di pasticche di ecstasy pari a circa 9mila pasticche, ketamina, md, anfetamine, funghi allucinogeni tritati, francobolli di lsd, barrette di cioccolato e biscotti ai funghi allucinogeni, oltre 30mila euro in contanti, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Tra le pasticche sequestrate vi erano le “blu punisher”, considerate le più potenti al mondo.