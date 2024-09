Chiara Ferragni torna alla Milano Fashion Week

A un anno dall’esplosione del "Pandoro-gate, Chiara Ferragni è tornata alla fashion week milanese per il gala dedicato alla sostenibilità che chiude la settimana di passerelle. "E' una serata importantissima, è importante essere qui per parlare di sostenibilità e Made in Italy" ha detto l'imprenditrice digitale, vestita con un lungo abito ricamato Dsquared2 dall' archivio 2013. A chi le ha chiesto se essere alla Scala stasera sia un segnale dice: “Sì è molto importante per me, sono molto contenta di essere qua".