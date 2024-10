Un gruppo di amici a cena: Luca Toni, Andrea Pirlo, Simone Barone, Daniele De Rossi, Gigi Buffon e Rino Gattuso allo stesso tavolo. Sono gli Azzurri campioni del mondo 2006 che si sono ritrovati per una reunion a Viareggio assieme al loro ct Marcello Lippi. Una serata amarcord per gli eroi del Mondiale vinto in Germania, immortalata in qualche storia Instagram.