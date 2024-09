Cdm, via libera al decreto contro le violenze ai sanitari

È terminata dopo circa un'ora a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri che aveva all'ordine del giorno, tra le altre cose, l'esame di un decreto legge sui flussi dei lavoratori immigrati e sulla tutela alle vittime di caporalato, un decreto legge per il contrasto alle violenze contro gli operatori sanitari negli ospedali, un disegno di legge in materia di sicurezza delle attività subacquee e l'aggiornamento del piano strutturale di bilancio di medio termine. Il decreto legge che introduce l'arresto differito in caso di aggressioni a medici e infermieri "è un provvedimento molto importante: siamo certi che avrà forte effetto deterrente". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio