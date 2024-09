Cdm, sul tavolo: finanziaria, flussi migranti e anti-violenze su sanitari

Sul tavolo del governo, tra le altre cose, l’aggiornamento dello schema di Piano strutturale di bilancio (Psb) di medio termine, un decreto legge con ‘disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, nonché di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale’ e un altro invece con ‘misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari.