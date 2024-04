18 aprile 2024 17:55

Catania, ladro in fuga investe poliziotto in borghese

A Catania un uomo in fuga, dopo aver rubato in un supermercato, ha investito un agente in borghese. Il poliziotto, libero dal servizio, aveva tentato di bloccare la macchina del fuggitivo. L'agente ferito ha poi annotato la targa, riferendola ai colleghi, che a loro volta hanno rintracciato l'auto e arrestato un 28enne.