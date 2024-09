Caso Sangiuliano, la replica di Maria Rosaria Boccia: "E' sotto ricatto"

E' il turno di Maria Rosaria Boccia di raccontare la sua verità sul caso Sangiuliano. lo fa con un'intervista al quotidiano La Stampa. "Il ministro è sotto ricatto", afferma, senza specificare però da chi e perché. Fa sapere di aver "ascoltato telefonate e letto messaggi", relative all'attività del ministro e di aver viaggiato in diverse occasioni sull'auto di servizio di Sangiuliano, anche per trasferte lunghe. Non entra nei particolari della loro relazione, "chiedete a lui" si limita a dire, ma lascia intendere di essere in possesso di chat molto private. Definisce "sessista" l'atteggiamento del premier Meloni nei suoi confronti.