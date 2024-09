Caro carburanti, città paralizzate in Colombia per la protesta dei camionisti

La protesta dei trasportatori di merci per l'aumento dei prezzi del diesel, iniziata nel fine settimana in Colombia, ha iniziato a colpire le forniture alimentari in diverse città, gli utenti del trasporto pubblico e i bambini che non possono andare a scuola a piedi. Nella giornata di giovedì, la polizia ha segnalato 89 blocchi stradali permanenti e 38 intermittenti in tutto il Paese, compreso l'accesso a città come Bogotà, la capitale, Bucaramanga, Cúcuta, Pasto e Villavicencio.