Canone Rai, tensioni in maggioranza subito rientrate

All’indomani delle bocciature dei due emendamenti in commissione bilancio sul decreto fiscale, che hanno visto il governo andar sotto sulla riduzione da 90 a 70 euro del canone Rai e sulla sanità calabrese, i partiti di maggioranza archiviano gli inciampi, consapevoli che non giovino a nessuno. L’occasione è comunque ghiotta per l’opposizione. "Incapaci di governare, troppo presi a litigare tra loro a farsi reciproche ripicche, il Paese ha bisogno di serietà", ha commentato la segretaria dem Schlein. Ma le speranze dell’opposizione di una maggioranza che finisca in frantumi sembrano infrangersi nella visione del governo.