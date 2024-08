Cannabis e Dl sicurezza, è scontro alla Camera

Arriva la stretta sulla cannabis light con l'approvazione in commissione alla Camera di un emendamento del governo al ddl sicurezza che attende ora il via libera definitivo della commissione. La misura metterebbe a rischio undicimila posti di lavoro. Nella maratona notturna per cercare di approvare prima della pausa estiva il disegno di legge sicurezza è scontro a Montecitorio. Le opposizioni insorgono e la conferenza dei capigruppo decide di far slittare a settembre l'approdo in aula del testo.