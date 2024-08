Cane morde un carica batteria: scoppia un incendio

In una casa in Oklahoma, negli Stati Uniti, è scoppiato un incendio causato da un cane che ha morsicato il cavo di una batteria portatile agli ioni di litio. l'apparecchio è di quelli destinati alla ricarica del cellulare: mentre l'animale lo strige tra i denti si vede che prima parte una scintilla poi si sviluppano le fiamme. Il video è stato pubblicato dai vigili del fuoco di Tulsa per mettere in guardia dai pericoli delle batterie agli ioni di litio. Gli animali sono stati messi in salvo in sicurezza e nessuno è rimasto ferito.