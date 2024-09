Campagna di vaccinazione antipolio a Gaza, l'Oms: "In pochi giorni somministrato a 160mila bambini"

Oltre 160mila bambini sotto i dieci anni sono stati vaccinati contro la polio nel corso dei primi giorni della campagna di vaccinazione nella Striscia di Gaza. Lo ha annunciato a Ginevra l'Organizzazione mondiale della sanità. "Le cose stanno andando bene e le parti stanno rispettando la pausa umanitaria. Siamo al terzo giorno e speriamo che continuerà così. Abbiamo ancora bisogno di almeno dieci giorni", ha detto Rik Peeperkorn, rappresentante dell'Oms per i territori palestinesi occupati. “E’ necessario raggiungere un tasso del 90 % di immunizzazione al minimo per porre fine alla diffusione del virus a Gaza e nella regione", ha aggiunto. L'Onu ha previsto di vaccinare 640mila bambini in tutta la Striscia.