Camion si ribalta su un'auto nella Bergamasca, morta una donna

Una donna di 54 anni è morta alla guida della sua auto in un grave incidente lunedì pomeriggio lungo la Strada statale 671 della Val Seriana. L'incidente si è verificato all'altezza di Torre de' Roveri, in provincia di Bergamo. Per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo su cui viaggiava è stato travolto da un camion, che poi si è ribaltato sulla macchina, schiacciandola. Per la conducente è stato constatato il decesso sul posto, mentre il camionista è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Bergamo.