Cambogia, scoperte antiche statue di arenaria nel sito Unesco di Angkor

In Cambogia alcuni archeologi hanno portato alla luce una dozzina di antiche statue in pietra arenaria nel sito di Angkor, patrimonio dell'umanità Unesco, vicino alla città di Siem Reap. Le statue (i cosiddetti "guardiani delle porte") sono state scoperte vicino alla porta nord che conduce al Palazzo Reale dell'XI secolo di Angkor Thom, l'ultima capitale dell'Impero Khmer. Le statue raffigurano guardiani sull'attenti e hanno dimensioni che variano da 1 metro a 110 centimetri. L'archeologo Sorn Chanthorn ha riferito che sono state trovate sepolte a una profondità massima di 1,4 metri e alcune sono in condizioni sorprendentemente buone, con ornamenti unici per i capelli che ne accrescono la particolarità.