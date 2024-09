California, vasto incendio in una zona residenziale

Un vasto incendio, l'ennesimo, è divampato nella California meridionale e si è propagato rapidamente mettendo a dura prova i vigili del fuoco, impegnati a domare almeno tre altri grandi roghi scoppiati in una zona residenziale. Nella Contea di Orange, i soccorsi hanno utilizzato bulldozer, elicotteri e aerei per spegnere le fiamme che si sono estese per almeno 8 chilometri quadrati in poche ore. Secondo le autorità, l'incendio sarebbe stato innescato da una scintilla proveniente da un'attrezzatura pesante utilizzata da alcuni operai durante i lavori pubblici.