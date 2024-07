Calenda-Crosetto, scontro sulle armi a Kyev

Botta e risposta polemico sui social fra il ministro della Difesa, Guido Crosetto e Carlo Calenda, dopo le drammatiche immagini della carneficina all'ospedale pediatrico di Kiev. Per il governo italiano "un crimine orrendo", ma Calenda accusa: "Dall'italia solo parole, se non diamo all'Ucraina la possibilità di difendersi, e anche di colpire le basi russe sul loro territorio, è tutto inutile". Crosetto non ci sta e replica: "Non sai di che parli".