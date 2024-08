Caldo estremo e incendi, dalla Turchia al Brasile il mondo brucia

Lo chiamano "meteo da incendio" e sta flagellando il mondo intero dalla Turchia alla Spagna, dalla Bolivia ai Balcani. Questa mattina 183 uomini dei vigili del fuoco hanno domato le fiamme sull'isola di Evia in Grecia anche se l'allerta rimane alta nelle regioni dell'attica. Quattro differenti roghi hanno fatto scattare l'allarme anche in Spagna, il peggiore lungo 25 km in Castiglia è stato circoscritto dopo aver bruciato 2mila ettari di vegetazione.