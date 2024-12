Caccia grossa al federatore

La mossa non era inattesa. E i retroscenisti ne parlavano da giorni: Ernesto Maria Ruffini si dimette da direttore generale che è stato per anni dell’Agenzia delle Entrate, come reazione alle polemiche sulle indiscrezioni di un suo possibile approdo in politica, dopo aver partecipato lunedì a un convegno all’università romana Lumsa sull’impegno sociale dei cattolici. Dimissioni "per rimanere me stesso". E difendere “il diritto di parlare di bene comune e senso civico".