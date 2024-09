Bucci: "Vogliamo che la Liguria sia il posto migliore dove poter vivere, dobbiamo andare avanti col modello Genova"

"Da 7-8 anni, Genova e la Liguria stanno crescendo, crescendo bene, e stanno assumendo una dimensione internazionale. Per trent'anni, la Liguria è stata confinata nei suoi territori senza nessuna dimensione esterna e quindi ha avuto un declino incredibile, dovuto al fatto che le amministrazioni non riuscivano a farla crescere. Noi ci siamo riusciti e vogliamo continuare, per il beneficio dei liguri, dei genovesi e di tutti quelli che vivono nella nostra regione", ha aggiunto Bucci.