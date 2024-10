Bucci: "Sarò il presidente di tutti i liguri"

"Sarò presidente di tutti i liguri, non solo di chi ha votato". Così Marco Bucci ha commentato la vittoria alle elezioni. "Sono contento per la Liguria soprattutto, per i cittadini, perché hanno detto chiaro e tondo che vogliono crescere, continuare, rifiutano i signori del no e che non vogliono fare le infrastrutture e le cose", prosegue il sindaco di Genova. "Abbiamo da fare cinque anni di grande lavoro. Genova non sarà lasciata da parte come qualcuno ha scritto. Il presidente della Regione Liguria deve occuparsi di tutti i cittadini. Lo faremo con forza, determinazione e orgoglio".