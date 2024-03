31 marzo 2024 18:00

Breaking News delle 17.00 | Urbi et Orbi, Francesco prega per la pace

In questa edizione: Urbi et Orbi, Francesco prega per la pace, Russia, Putin arruola 147mila nuovi soldati, Gaza, Al Cairo riprendono i negoziati, Turchia, morti e tensioni durante il voto, Roma, corpo di una donna nel Tevere, Miami, Sinner sfida Dimitrov e sogna il n.2