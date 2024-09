Breaking News delle 17.00 | Gaza, trovati i corpi di altri 6 ostaggi

In questa edizione: Gaza, trovati i corpi di altri 6 ostaggi. Mosca: "158 droni ucraini abbattuti". Papa: "Preoccupa conflitto in Palestina". Strage in famiglia a Paderno Dugnano. Meloni: "Italiani non vogliono sperperi". Serie A, questa sera Juventus-Roma.