Breaking News delle 16.00 | Libano, smentito terzo attacco a Unifil

In questa edizione: Libano, smentito terzo attacco a Unifil. Crosetto: "Non abbandoniamo le basi in Libano". Kiev, Zelensky a Berlino vede Scholz. "Sacrifici ai banchieri non è bestemmia". Treni, fine settimana di disagi. Nobel pace al gruppo giapponese anti-nucleare.