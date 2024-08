Breaking News delle 16.00 | "Israeliane rapite violentate da Hamas"

In questa edizione: "Israeliane rapite violentate da Hamas". Omicidio Sharon Verzeni, Sangare in cella da solo . Maxi incidente sull'A23, oltre 20 feriti. Controesodo estivo da bollino rosso. Peste suina avanza in Lombardia e Piemonte. Serie A, oggi in campo quattro match.