Breaking News delle 14.00 | In corso operazione terrestre nel sud Libano

In questa edizione: In corso operazione terrestre nel sud Libano, Libano, troupe Tg3 aggredita, muore autista, Bankitalia, rilievi su equilibri pensioni, Maltempo, allerta rossa Liguria e Lombardia, Crescono i reati su minori nel 2023, Orbetello, madre e figlio morti in giardino.