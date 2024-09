Breaking News delle 14.00 | Draghi: "Servono 800 miliardi l'anno"

In questa edizione: Draghi: "Servono 800 miliardi l'anno", Timor Est, Papa: "Lotta alla povertà", Raid israeliani in Siria, 18 morti, 40 feriti, Foggia, ennesima aggressione ai sanitari, Trasporto pubblico, sciopero di otto ore, Tennis, Sinner conquista gli Us Open.