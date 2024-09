Breaking News delle 11.00 | Crollo palazzina Saviano, due bambini morti

In questa edizione: Crollo palazzina Saviano, due bambini morti, Hezbollah lancia 100 missili verso Israele, Droni russi su impianti energetici ucraini, Meloni a New York per assemblea Onu, Sangiuliano, indagata Maria Rosaria Boccia, Calcio, pareggio 0-0 per Juve-Napoli