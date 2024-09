Brasile, a Rio de Janeiro la marcia per la tolleranza religiosa

Praticanti di diversi gruppi religiosi hanno marciato per le strade di Rio de Janeiro per chiedere una maggiore tolleranza religiosa in Brasile. Striscioni e danze e musica hanno accompagnato il corteo. Nello stato di Rio, che ospita un quarto dei praticanti delle religioni afro-brasiliane, c'è stata una crescita del cristianesimo evangelico, in particolare delle chiese neo-pentecostali che mirano alla diffusione della loro fede tra i non credenti. La diffusione di questa fede è stata accompagnata anche da un aumento dell'intolleranza nei confronti delle religioni tradizionali di origine africana.