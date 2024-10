Bosnia, continuano le ricerche dei dispersi dopo le alluvioni

In Bosnia continuano le ricerche dei dispersi dopo che inondazioni improvvise e frane hanno colpito alcune parti del paese. I bulldozzer hanno lavorato per rimuovere cumuli di rocce e detriti che ricoprivano la città di Jablanica dopo la tempesta di pioggia avvenuta venerdì 4 ottobre. Grandi quantità di pioggia sono cadute nell'area intorno a Jablanica e alla vicina Konjic, causando improvvise inondazioni che hanno invaso le case delle persone mentre dormivano. Le acque in piena hanno anche provocato frane che hanno fatto crollare strade e colline, coprendo i villaggi di fango e isolando intere aree.