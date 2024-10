Bomba nell'auto di un finanziere, arrestata ex moglie come mandante

Avrebbe voluto punire il marito dopo la fine del matrimonio. L'attentato del marzo di un anno fa a Bacoli, nel napoletano, ai danni di un maggiore della Guardia di Finanza avrebbe un mandante: si tratta l'ex moglie arrestata con due complici per tentato omicidio. Nei dei due uomini il gip ha disposto gli arresti domiciliari. La 39enne avrebbe agito con premeditazione contro il padre di suo figlio al fine di risolvere le controversie derivanti dalla loro separazione. Tra i due ex coniugi erano in corso screzi legati in particolare agli incontri dell'uomo con il loro figlio, all'epoca dei fatti di circa 2 anni. I due si erano anche denunciati a vicenda