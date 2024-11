Bologna, ancora tensioni a una settimana dal voto

È scontro a tutto campo tra le forze di centrodestra e di centrosinistra a pochi giorni dalla chiusura della campagna per le Regionali. Polemiche anche sui manifesti affissi a Bologna per convocare la manifestazione di venerdì, 'No Meloni day'. Nella grafica, le facce del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della ministra dell'Università Annamaria Bernini, coperte da una mano rossa. FI parla di "intimidazione" e chiede al centrosinistra di prendere le distanze.