Blinken: "Usa non coinvolti nelle esplosioni in Libano"

Serve l'accordo a Gaza su tregua e liberazione degli ostaggi. Solo un'intesa può evitare l'allargamento del conflitto e scongiurare l'escalation. Il segretario di stato americano Blinken è Al Cairo nelle ore più calde della nuova emergenza mediorientale. Negli incontri prima con il presidente Al-Sisi poi con il ministro degli esteri, ha ribadito che gli Stati Uniti non erano a conoscenza dell'operazione cercapersone in Libano attribuita ad Israele e che Washington non è in alcun modo coinvolta. Sull'accordo in discussione invece, 15 dei 18 punti del documento attualmente sul tavolo sono stati concordati, per gli ultimi tre invece serve volontà politica. Per Blinken, nelle prossime ore, tappa a Parigi dove ha convocato un mini-vertice tra Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna e Italia, rappresentata dal ministro degli esteri Tajani.