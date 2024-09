Bimbo sta male sulla nave da crociera, incredibile soccorso in mare aperto

Incredibile soccorso in mare aperto della guardia costiera americana, che è intervenuta a circa 20 miglia a ovest della città californiana di Eureka. Un bambino di 8 anni che era a bordo (con mamma e fratello) della nave da crociera Royal Princess si è sentito male. Il piccolo necessitava di un intervento d'urgenza per un'appendicite e, per questo, è stato evacuato in elicottero.