Biden celebra la comunità italiana e scherza con la moglie: "Tornerò in Sicilia con o senza di te"

Il presidente Biden e la First Lady hanno tenuto un discorso in occasione del ricevimento per l'"Italian American Heritage Month" alla Casa Bianca, che viene celebrato ogni anno per onorare e riconoscere i contributi degli immigrati italiani e degli italoamericani negli Stati Uniti. Biden ha elogiato la bellezza dell'Italia e della Sicilia scherzando con la moglie: "Ci tornerò, con te o senza di te". Il presidente americano ha ringraziato la comunità italiana: "Gli italo-americani sono fondamentali per la profonda amicizia e la partnership strategica della nostra nazione con l'Italia", ha dichiarato.