Bianca Atzei, il figlio sale sul palco durante il concerto e lei si commuove

Il figlio di Bianca Atzei, Noa Alexander, avuto con il compagno Stefano Corti, sale sul palco durante il concerto della mamma e la cantante si commuove. E’ successo in Sardegna, a Villasimius. Tenendolo in braccio Bianca ha poi cantato una ninna nanna tradizionale sarda, "No potho reposare”. "Non mi è mai successo qualcosa di più bello. Per la prima volta sei salito sul palco con mamma e mi hai fatto provare la cosa più potente che possa esistere - si legge a commento del video postato dalla cantante -. Il bene che mi fai è immenso e io son pronta a darti tutto l’amore che ho dentro. Ti amo cuore mio”.