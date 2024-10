Berlino, Joe Biden incontra il presidente tedesco Steinmeier

Joe Biden è a Berlino per incontrare il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier. Il presidente americano riceverà dall'omologo la più alta onorificenza tedesca: il livello speciale della Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania per "il contributo del presidente Biden all’amicizia tedesco-americana e all’alleanza transatlantica". Previsto anche un incontro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer per discutere del sostegno all'Ucraina dopo la presentazione del 'piano di vittoria' di Zelensky.