Bebe Vio, la festa non finisce mai: a Parigi tutto il pub canta l'inno d'Italia

Un altro bronzo che vale oro per le azzurre del fioretto trascinate da Bebe Vio sul podio alle Paralimpiadi di Parigi. Dopo le emozioni di mercoledì, la due volte campionessa paralimpica e fresca del bronzo nel fioretto individuale ha regalato all'Italia della scherma un'altra gioia insieme a Andreea Mogos, Loredana Trigilia e Rossana Pasquino. Nella finalina per il terzo posto, sulla pedana centrale del Grand Palais, spinte dal grande tifo sugli spalti, anche degli spettatori francesi, le azzurre hanno sconfitto Hong Kong. Poi la feste tutti insieme in un pub della città.