La Bce taglia i tassi d'interesse di 25 punti base

Dopo lo stop di luglio, nuova sforbiciata della Bce. Francoforte taglia per la seconda volta quest'anno i tassi di altri 25 punti base. Era già accaduto a giugno a conferma di una strategia prudente ma che va nella direzione di dare maggiore ossigeno all'economia. Il tasso sui depositi passa quindi dal 3,75% al 3,50%. Grazie al nuovo quadro operativo quello sui rifinanziamenti principali scende al 3,65% e al 3,90% sui prestiti marginali. "La Bce resta determinata ad assicurare il ritorno dell'inflazione all'obiettivo del 2% in modo tempestivo" assicura Christine Lagarde in conferenza stampa, "andremo avanti con politiche monetarie sufficientemente restrittive per tutto il tempo necessario a questo scopo".