Basi Usa in Europa innalzano l'allerta per il rischio attentati

Scatta l'allarme terrorismo nelle basi Usa in Europa, sullo sfondo degli europei di calcio in Germania e delle Olimpiadi in Francia. Diverse basi militari statunitensi nel vecchio continente sono state messe in uno stato di allerta elevato durante il fine settimana, con una protezione portata al secondo livello più alto, quello "Charlie". Questo status "si applica quando si verifica un incidente o si ricevono informazioni che indicano che è probabile una qualche forma di azione terroristica o di attacco contro personale o strutture", secondo l'esercito a stelle e strisce. Anche la Francia si è preparata alla possibilità di una potenziale minaccia terroristica ai Giochi Olimpici, che inizieranno tra poco meno di un mese.