Base jumper morto in Val Badia, l'ultimo video di Raian Kamel

Si chiama Raian Kamel il 36enne morto in Val Badia dopo essersi lanciato dal Piz da Lech. L'uomo è originario di Brescia, ed era noto sui social per le immagini estreme in volo. Secondo quanto ricostruito, la vittima si sarebbe lanciata insieme ad altri cinque compagni, senza però atterrare dove era atteso. Sono stati gli stessi amici a lanciare l'allarme. A individuare il corpo del 36enne, in un canalone a circa 2.400 metri di quota, è stato l'elicottero di soccorso dell'Aiut Alpin Dolomites. Poco prima della tragedia, l'atleta aveva pubblicato nelle sue storie Instagram il video del suo penultimo lancio.