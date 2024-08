Barca affondata a Palermo, recuperato il corpo di un membro dell'equipaggio

È stato recuperato e portato a riva dai soccorritori dei vigili del fuoco, il corpo di uno dei 7 dispersi nel naufragio della barca a vela affondata all'alba al largo del porto di Porticello, in provincia di Palermo. Si tratta di un membro dell'equipaggio, il cuoco, cittadino di Antigua nato in Canada. Salvi gli altri componenti dell'equipaggio, di diversa nazionalità. Gli ospiti della crociera charter che era in corso sulla barca a vela erano 12, tutti britannici e americani. Di questi, 6 sono ancora dispersi, 4 inglesi e 2 americani.