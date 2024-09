Bangladesh, migliaia di persone a Dacca celebrano un mese dall'estromissione di Hasina

Migliaia di persone si sono radunate a Dacca, capitale del Bangladesh, per celebrare un mese dall'estromissione dell'ex primo ministro Sheikh Hasina. Hasina è fuggita in India il 5 agosto dopo settimane di violenze che hanno causato più di 600 morti, tra cui molti studenti. Il corteo centrale, denominato "Marcia shaheedi" o "Processione per i martiri", è partito dal campus dell'Università di Dacca e ha sfilato per le strade della Capitale. Oltre alle numerose bandiere del Bangladesh, alcuni partecipanti hanno portato una gigantesca bandiera palestinese.