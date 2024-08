Bangladesh, decine di morti negli scontri: manifestanti verso Dacca

I manifestanti antigovernativi in tutto il Bangladesh marciano verso la capitale, Dacca, dopo un fine settimana di violenza che ha causato decine di morti, mentre l'esercito ha imposto un coprifuoco a tempo indeterminato e le autorità hanno interrotto la connessione Internet mobile nel tentativo di arginare i disordini. Le dimostrazioni sono iniziate con gli studenti che cercavano di porre fine a un sistema di quote per i lavori governativi, ma gli scontri con la polizia e gli attivisti pro-governativi sono degenerati in violenze che hanno causato più di 200 morti. Ciò ha spinto i leader delle proteste e dell'opposizione a chiedere le dimissioni del primo ministro Sheikh Hasina, allargando le proteste in tutto il Paese.