Bangladesh, artisti realizzano idoli per la Durga Puja

Gli artigiani di Dacca, Capitale del Bangladesh, sono impegnati a realizzare idoli per l'imminente Durga Puja, la più grande festa religiosa degli indù in Bangladesh e in India. Gli idoli vengono realizzati con grande cura e attenzione ai dettagli, riflettendo sia le tradizioni antiche che le interpretazioni moderne. La minoranza indù nel Paese a maggioranza musulmana spera di svolgere i loro riti religiosi in pace sotto la guida di un governo ad interim dopo la cacciata dell'ex primo ministro Sheikh Hasina in una rivolta di massa all'inizio di agosto di quest'anno.